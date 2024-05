Lavoro, partecipazione e democrazia con il Progetto Policoro a Brindisi

“Il lavoro per la partecipazione e la democrazia”. Questo il tema del convegno tenutosi in piazza Mercato a Brindisi, nell’ambito delle attività del Progetto Policoro dell’Arcidiocesi di Brindisi e Ostuni. L’evento era incentrato sul lavoro come priorità per la democrazia e la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e pubblica. Ha introdotto il Parroco della Cattedrale don Mimmo Roma il quale ha poi dato la parola a mons.Giuseppe Mengoli della Diocesi di San Severo. Sono intervenuti mons. Luigi Renna, Arcivescovo di Catania, e la dott.ssa Stefania Brancaccio, imprenditrice e cav. del Lavoro. Ha concluso mons.Giovanni Intini, arcivescovo di Brindisi e Ostuni. Ha coordinato i lavori il direttore di Brindisitime Mimmo Consales.