Lavoro: Pd entra in rete socialisti europei per pmi e autonomi e sarà rappresentato da Antonella Vincenti

Il Pd entra a far parte della rete dei partiti socialisti europei dedicata al confronto sulle politiche di sostegno alle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi. Il partito sara’ rappresentato da Antonella Vincenti, responsabile nazionale del Pd per le piccole e medie imprese. La rete “SE4DS : Self-Employed, Entrepreneurs, Enterprise among European Democrats and Socialists”, ha l’obiettivo di discutere le politiche e le misure per favorire l’accesso al mercato dei capitali delle PMI, sostenere i lavoratori delle piccole e medie imprese e le partite Iva, promuovere la formazione nell’ottica della digitalizzazione e accompagnare le imprese nella transizione ecologica. Tra i componenti dell’associazione anche i responsabili della SPD tedesca e del Ps francese. “Ringrazio il Partito Democratico per la fiducia che mi e’ stata accordata”, afferma Vincenti. “Sono convinta che questa sfida, che si inserisce nel contesto della transizione economica e ambientale dell’Europa, potra’ essere affrontata con successo grazie a un lavoro di squadra e a una visione strategica chiara. Il sostegno alle PMI e ai lavoratori autonomi – conclude l’esponente dem – non e’ solo un tema economico, ma una priorita’ sociale per costruire un’Europa piu’ equa e competitiva”.

Dichiarazione di Antonella Vincenti

“Ringrazio il Partito Democratico per la fiducia che mi è stata accordata con l’incarico di rappresentare il nostro partito all’interno di SE4DS (Self-Employed, Entrepreneurs, Enterprise among European Democrats and Socialists). È un onore per me essere parte di questa rete europea che si pone obiettivi ambiziosi e concreti a sostegno delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi.

Sono pronta a lavorare con entusiasmo e dedizione per ricambiare questa fiducia, mettendo al centro dell’agenda temi fondamentali come l’accesso al mercato dei capitali per le PMI, la promozione di misure fiscali agevolate, la digitalizzazione e la transizione ecologica. In qualità di referente, ho già elaborato un crono-programma operativo e convocheremo nei prossimi mesi i nostri eurodeputati per coordinare al meglio il lavoro.

La collaborazione con i partiti socialisti di altri Paesi europei, come il SPD tedesco e il PS francese, rappresenta un’opportunità straordinaria per rafforzare l’impegno del PD nel garantire standard di competitività e protezione uniformi per i lavoratori e le imprese in tutta l’Unione Europea.

Sono convinta che questa sfida, che si inserisce nel contesto della transizione economica e ambientale dell’Europa, potrà essere affrontata con successo grazie a un lavoro di squadra e a una visione strategica chiara. Il sostegno alle PMI e ai lavoratori autonomi non è solo un tema economico, ma una priorità sociale per costruire un’Europa più equa e competitiva.”