Le atlete della ASd Ginnastica La Rosa di Brindisi protagoniste a Rimini nel corso della Winter Edition del Campionato Italiano Silver ed Èlite tra titoli nazionali e piazzamenti di prestigio

Un weekend da incorniciare per la ASD Ginnastica La Rosa di Brindisi, protagonista assoluta alla Winter Edition del Campionato Italiano Silver ed Élite di Rimini. Le giovani atlete, note come Le Roselline, hanno confermato talento, crescita tecnica e spirito di squadra, conquistando numerosi titoli nazionali e piazzamenti di prestigio nelle varie categorie in gara.



Di seguito tutti i risultati ottenuti:



– Ginevra De Luca – Campionessa nazionale LD avanzato A5

– Noemi Tamburrano – Vicecampionessa nazionale LD avanzato S2

– Roberta Ventroni – 4° posto LD base S1

– Ginevra De Luca e Sara Marini – Campionesse nazionali duo categoria Open

– Noemi Tamburrano e Roberta Ventroni – Campionesse nazionali duo Junior/Senior

– Greta Barcone e Nicole Pascale – 4° posto duo LC allieve

– Giulia De Vitis – Campionessa nazionale LA3 base S2

– Chiara Prudentino – Vicecampionessa nazionale LA3 S2

– Eleonora Saponaro – Vicecampionessa nazionale LB base A3

– Greta Barcone – Vicecampionessa nazionale LC base A4

– Sara Marini – 3° posto LE base S1 e bronzo anche a trave e parallele

– Giorgia Calabrese – Campionessa nazionale LB3 base A4

– Carlotta Pedone – 4ª classificata LB3 base A4

– Greta Pedone – 3° posto LB3 base A3

– Greta Leo – 3° posto LA3 avanzato A2



Un riconoscimento speciale anche alle giovani atlete Nicole Pascale, Ludovica Roselli, Gaia Montenegro, Samiyra Narducci, Danila Capoccia, Perla Stanisci, Chiara Maggio, Giorgia Vindice e Luciana Capasa, che pur non salendo sul podio hanno dimostrato grinta, coraggio e grande maturità sportiva.



I vertici della ASD Ginnastica La Rosa dichiarano:

«Siamo orgogliosi delle nostre atlete: hanno affrontato una competizione impegnativa con determinazione e spirito di squadra. Un grazie sentito ai tecnici per la professionalità, ai genitori per il sostegno costante e alle ragazze per l’impegno dimostrato in ogni attrezzo. Un ringraziamento speciale va anche al nostro presidente, sempre presente e determinante in questi intensi giorni di gara». La società guarda ora ai prossimi appuntamenti con rinnovato entusiasmo. «Torneremo in palestra con ancora più voglia di crescere e migliorare. Questa è solo una tappa di un percorso che continua a regalarci soddisfazioni. Arriveremo più carichi e motivati alle prossime competizioni fiduciosi che “Le Roselline” continueranno a brillare e a portare onore alla nostra società».



