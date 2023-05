LE ATTIVITA’ DEI SALESIANI A MAGGIO

A seguire, una breve descrizione degli altri eventi e spettacoli previsti per le giornate di festa.

In questi giorni il cortile si riempie di bancarelle di tutti i tipi, serate organizzate e iniziative tutte nuove, all’insegna di un divertimento sano e multi direzionale. Il programma prevede:

• 20 maggio: Ore 17.00 Asta di beneficenza, alle ore 18.30 il Saggio dei Laboratori 2023, alle ore 20:00 entriamo nel vivo della Festa: inizia la sagra della porchetta e il Festival della canzone Oratoriana “Music in Oratory”;

• 21 maggio: ore 20:00 inizia la sagra della porchetta la serata di domenica è animata dal gruppo musicale “Vega80”;

• 22 maggio: ore 19:30 Veglia di preghiera a Maria a cura dei giovani dell’Oratorio.

• 24 maggio: la festa si conclude con la ss. Messa solenne alle ore 18:30 in onore di Maria Ausiliatrice, a seguire Processione per le vie della Parrocchia con itinerario:

via Appia, via Monte sabotino, via Montesanto, via grazia balsamo, Via cappuccini, via Gnocchi, via Fulvia, via grazia Balsamo, rientro in via Appia

In cortile stand gastronomici accompagnati da un’esibizione musicale e di pizzica animata da “Addù Sciamu Sciamu”, infine Spettacolo pirotecnico