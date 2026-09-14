Le attività di “Brindisi e le antiche strade” in occasione dell’Appia Day

L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade, come ogni anno a partire dal 2018, si fa promotrice dell’organizzazione delle attività in occasione della giornata nazionale “APPIA DAY”, l’evento nazionale con appuntamenti che si snodano da Roma a Brindisi. Nella città terminale della Regina Viarum, l’evento, inserito nel calendario dell’AppiaDay Nazionale, si compone di una serie di iniziative che si terranno nelle giornate del 1-2-3-4 ottobre, con la partecipazione di numerose realtà locali che arricchiranno e qualificheranno l’offerta culturale.

Ad anticipare questi appuntamenti, le GIORNATE VIRGILIANE, del 19- 20 e 21 settembre con iniziative tematiche che invitano il pubblico a riscoprire le tracce del glorioso passato romano della città onorando la memoria del celebre poeta latino Publio Virgilio Morone, morto a Brindisi il 19 A.C.

S’inizia sabato 19 settembre, alle ore 19:00, sulla terrazza dell’Accademia degli Erranti, in Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano Ex Convento delle Scuole Pie), dove si svolgerà l’iniziativa: “FATUM & FLOW”. Live rap & Poetry a tema: Virgilio e l’Eneide, a cura di Urban Mind e Brcypher

Si continua nella giornata di domenica 20 settembre, alle ore 10:00 Piazza Vittorio Emanuele II (Giardinetti presso Autorità Portuale) racconto guidato “LA PIETRA SCOLPITA RACCONTA VIRGILIO” Visita al Monumento a Virgilio di Floriano Bodini. Le attività proseguono poi nel pomeriggio, alle 17:00 presso piazza Sottile-De Falco con la visita guidata “BRUNDISIUM AI TEMPI DI VIRGILIO” con tappe presso all’area archeologica di San Pietro degli Schiavoni, l’area archeologica presso Palazzo Guerrieri e le Colonne Romane. A guidarci nel percorso le guide dell’associazione Le Colonne aps, accompagnate dai rievocatori di Brvndisivm Historica aps-ets. Ad arricchire e completare l’esperienza le letture tematiche tratte dall’Eneide a cura della professoressa e socia B.A.S. Carmen De Stasio e dell’attrice Stefania Savarese.

A conclusione della tre giorni, lunedì 21 settembre, alle ore 17:00 il convegno “LE GEORGICHE DI VIRGILIO…NELL’AGRO DI BRINDISI” in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia sez. di Brindisi e la partecipazione dell’associazione Appia Wine Road.

L’A.P.S. Brindisi e le Antiche Strade – casa di Quartiere Accademia degli Erranti vi invita a prendere parte a questo ricco calendario di appuntamenti per celebrare la storia e il legame indissolubile tra Brindisi e il poeta Virgilio. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero fino a esaurimento posti. Vi aspettiamo per riscoprire insieme la magia della nostra città terminale della Regina Viarum.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Casa di Quartiere – Accademia degli Erranti

Statio Peregrinorum