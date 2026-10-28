“Le attivitá storiche come patrimonio vivo del territorio”

“Le Attività Storiche come Patrimonio Vivo del Territorio. Identità, comunità e nuove rotte per il turismo nella provincia di Brindisi”. L’incontro, promosso da Confesercenti Brindisi, in sinergia con il Centro Assistenza Tecnica (CAT) e inserito nel quadro degli interventi della Regione Puglia mirati alla valorizzazione del commercio e dell’artigianato di tradizione, vuole riaccendere i riflettori su un patrimonio commerciale ed umano che definisce l’identità stessa delle comunità brindisine. I locali storici possono rappresentare la continuità generazionale e la resistenza culturale del territorio. I lavori del convegno hanno voluto restituire all’esercizio d’epoca un ruolo attivo ed economico nell’offerta turistica contemporanea, superando, così, una visione soltanto nostalgica. Durante l’incontro è stata presentato la brochure promozionale e guida esperienziale:”Storie di bottega, storie di comunità”. La guida, che è stata programmata per fornire uno strumento di orientamento per i visitatori, ha un’ampia appendice che mappa circa 170 attività commerciali e artigianali della provincia di Brindisi che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento regionale di “Attività Storica e di Tradizione”. Un itinerario che riesce a trasformare la quotidianità del commercio in un patrimonio fruibile. Il giornalista Renato Rubino ha moderato l’incontro. Anna Consales

“Le Attività Storiche come Patrimonio Vivo del Territorio. Identità, comunità e nuove rotte per il turismo nella provincia di Brindisi”

Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un convegno sul tema “Le Attività Storiche come Patrimonio Vivo del Territorio. Identità, comunità e nuove rotte per il turismo nella provincia di Brindisi”. L’incontro, promosso da Confesercenti Brindisi, in sinergia con il Centro Assistenza Tecnica (CAT) e inserito nel quadro degli interventi della Regione Puglia mirati alla valorizzazione del commercio e dell’artigianato di tradizione, vuole riaccendere i riflettori su un patrimonio commerciale ed umano che definisce l’identità stessa delle comunità brindisine. I locali storici possono rappresentare la continuità generazionale e la resistenza culturale del territorio. I lavori del convegno hanno voluto restituire all’esercizio d’epoca un ruolo attivo ed economico nell’offerta turistica contemporanea, superando, così, una visione soltanto nostalgica. Durante l’incontro è stata presentato la brochure promozionale e guida esperienziale:”Storie di bottega, storie di comunità”. La guida, che è stata programmata per fornire uno strumento di orientamento per i visitatori, ha un’ampia appendice che mappa circa 170 attività commerciali e artigianali della provincia di Brindisi che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento regionale di “Attività Storica e di Tradizione”. Un itinerario che riesce a trasformare la quotidianità del commercio in un patrimonio fruibile. Il giornalista Renato Rubino ha moderato l’incontro. Anna Consales

“Le Attività Storiche come Patrimonio Vivo del Territorio. Identità, comunità e nuove rotte per il turismo nella provincia di Brindisi”

Presso la Sala Gino Strada di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un convegno sul tema “Le Attività Storiche come Patrimonio Vivo del Territorio. Identità, comunità e nuove rotte per il turismo nella provincia di Brindisi”. L’incontro, promosso da Confesercenti Brindisi, in sinergia con il Centro Assistenza Tecnica (CAT) e inserito nel quadro degli interventi della Regione Puglia mirati alla valorizzazione del commercio e dell’artigianato di tradizione, vuole riaccendere i riflettori su un patrimonio commerciale ed umano che definisce l’identità stessa delle comunità brindisine. I locali storici possono rappresentare la continuità generazionale e la resistenza culturale del territorio. I lavori del convegno hanno voluto restituire all’esercizio d’epoca un ruolo attivo ed economico nell’offerta turistica contemporanea, superando, così, una visione soltanto nostalgica. Durante l’incontro è stata presentato la brochure promozionale e guida esperienziale:”Storie di bottega, storie di comunità”. La guida, che è stata programmata per fornire uno strumento di orientamento per i visitatori, ha un’ampia appendice che mappa circa 170 attività commerciali e artigianali della provincia di Brindisi che hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento regionale di “Attività Storica e di Tradizione”. Un itinerario che riesce a trasformare la quotidianità del commercio in un patrimonio fruibile. Il giornalista Renato Rubino ha moderato l’incontro. Anna Consales