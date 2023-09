Difficile immaginare che qualcuno, tra bambini e adulti, possa non aver letto il libro di Pinocchio, una delle opere più tradotte al mondo. Ma sicuramente nessuno aveva finora osato tradurre i versi di Collodi in vernacolo. Ci ha pensato Lucia Tramonte, brindisina doc, che ha riadattato le avventure di Pinocchio in dialetto brindisino. Il libro e’ stato presentato oggi, presso Palazzo Nervegna, a Brindisi. Ha relazionato, oltre all’autrice, l’esperto di brindisinita’, il prif. Antonio Caputo.