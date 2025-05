“Le carte da gioco”. Convegno di Italia Nostra

Le carte da gioco, siano esse napoletane o francesi o di altre nazioni, sono gli strumenti ludici e di svago per eccellenza, se utilizzate ovviamente solo per questi scopi e senza azzardo, tra amici o in famiglia. Ma ogni tipo di carta da gioco cela grandi nozioni di cultura e tradizione dei vari popoli che le hanno prodotte. Di questo si e’ parlato questa sera, presso Mediaporto, in una conferenza organizzata dall’associazione “Italia Nostra”, in collaborazione col Polo bibliomuseale di Brindisi e Regione Puglia. A relazionare il prof. Nicola De Giorgio, studioso e collezionista di carte da gioco. Ha introdotto la conferenza la presidente di Italia Nostra, sez. di Brindisi, Maria Ventricelli.