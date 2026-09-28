Le consigliere di opposizione di Ceglie: Riconoscimento del Salento quale Area Svantaggiata o Area di Crisi Agricola

In data 25 settembre 2026 abbiamo protocollato la Mozione da discutere nel prossimo Consiglio Comunale di Ceglie Messapica (Brindisi) circa la crisi strutturale del comparto agricolo in seguito alla diffusione della Xylella fastidiosa.

La crisi, come tutti e tutte possono osservare percorrendo le nostre strade, ha colpito l’agricoltura salentina in maniera devastante e la situazione non può più essere considerata una semplice emergenza temporanea.

La diffusione della Xylella fastidiosa ha prodotto una trasformazione profonda del patrimonio olivicolo e, insieme alla perdita degli alberi, ha compromesso una parte importante della filiera produttiva, dell’economia rurale e del paesaggio.

Riteniamo quindi necessario cambiare prospettiva; bisogna creare le condizioni affinchè l’agricoltura possa tornare ad essere una concreta opportunità economica, occupazionale e generazionale.

Nella mozione chiediamo quindi il riconoscimento del Salento da parte della Regione Puglia e del Governo nazionale quale Area Svantaggiata o Area di Crisi Agricola, e quindi anche dell’area di competenza del Comune di Ceglie Messapica.

La proposta non chiede soltanto risorse economiche. Chiede una politica agricola capace di intervenire sulla continuità produttiva, sulla tutela dei piccoli produttori, sul lavoro, sul ricambio generazionale, sulla crisi idrica, sulla prevenzione degli incendi, sulla logistica e sui servizi nelle aree rurali.

Difendere l’agricoltura significa difendere il territorio, perché un terreno coltivato è anche presidio contro l’abbandono, il degrado e gli incendi; un’azienda agricola che rimane attiva contribuisce alla permanenza delle famiglie nelle aree rurali; significa futuro, investimento, tutela della comunità.

Per queste ragioni abbiamo deciso di proporre al Consiglio Comunale di Ceglie Messapica di assumere formalmente questa richiesta e di impegnare il Sindaco e la Giunta a sostenerla presso la Regione Puglia e il Governo nazionale.

Le consigliere comunali

Isabella Vitale, Agata Scarafilo, Anna Vitale, Anna Maria Palmisano