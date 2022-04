“LE COSE CHE NON MI HAI MAI DETTO”, È USCITO L’INEDITO DI ANGIE G.

Angela Natalia Galeone, in arte Angie G., giovane Sanvitese, residente da poco tempo a Carovigno, a soli 15 anni ha inciso il suo primo inedito:”Le cose che non mi hai mai detto”. Angie è una studentessa al secondo anno del Liceo Musicale “Durano” di Brindisi. L’8 aprile 2022 è uscito il suo inedito su tutti i digital store. È un brano scritto dal giovane Autore Giuseppe Macchitella (in arte Solo), che, ascoltando la sua voce, ha pensato di scriverle il brano per poi essere prodotto dall’etichetta discografica DMB MANAGEMENT di Rory Di Benedetto, autore Multiplatino di Marco Mengoni, Lorenzo Fragola e molti altri. “Le cose che non mi hai mai detto” è una canzone d’amore. In pochissimi giorni è arrivato al terzo posto nella playlist Indie Chart, raggiungendo oltre 5000 streaming su Spotify. Per sostenere e conoscere tutti gli aggiornamenti della giovane artista Angie G., basta seguirla su Facebook, instagram e tik tok. Questo è il link per ascoltare il brano:



https://open.spotify.com/artist/2g8dZzBXqnnJ1COPU0zhwc?si=OcIfzqX0TUaFe7tYZKnTww&utm_source=whatsapp