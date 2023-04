LE DONNE DELLA FIALS CONSEGNANO 40 UOVA DI PASQUA AI BAMBINI RICOVERATI AL PERRINO ED AL CAMBERLINGO

“Abbiamo tutti il dovere di fare qualcosa per i più piccoli e di far spuntare il sorriso dei bambini, anche e soprattutto quando costretti in ospedale”. Così Elena Marrazzi, responsabile del Coordinamento Donne di Fials che in queste ore consegnerà 40 uova di Pasqua ad altrettanti bimbi ricoverati nei reparti di Pediatria degli ospedali “Perrino” di Brindisi e “Camberlingo” di Francavilla Fontana.

“Un gesto – dice la Marrazzi – che riempie il cuore di gioia a noi, prima ancora che ai bambini. Un ringraziamento va a tutti gli operatori sanitari che ogni giorno portano avanti un lavoro impeccabile, cercando di restituire un sorriso ai piccoli malati. Abbiamo voluto dare anche noi un piccolo contributo, come Coordinamento Donne. Anzi, un doppio contributo: da un lato acquistando le uova di cioccolato dell’AIL, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma ed aiutando, in tal modo, a sostenere la lotta contro queste malattie e finanziando la ricerca; dall’altro donando un sorriso a questi bambini ed alle loro famiglie, con la speranza di restituire loro un po’ di serenità in un periodo dell’anno, quello delle festività pasquali, che purtroppo saranno costretti a trascorrere fuori dalle confortevoli mura domestiche. Un gesto che per noi non è e non sarà isolato e che ci auguriamo che tutti, nel proprio piccolo, possano mutuare. Sarebbe bello se ciascuno di noi, non solo a Pasqua o a Natale, facesse un piccolo passo verso chi è più sfortunato. Ecco, questo è il mio, il nostro auspicio per questi giorni di festa”.