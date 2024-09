LE FARAUALLA ALLA COPPA EUROPA UNDER 23 DI SCHERMA: UN INCONTRO TRA ARTE E SPORT

Brindisi, 18-20 ottobre 2024 – La città di Brindisi si prepara a vivere un evento di grande prestigio con la Coppa Europa Under 23 di scherma, che vedrà la partecipazione di circa venti nazioni e alcuni dei più talentuosi giovani schermidori del continente. A rendere ancora più speciale questo appuntamento gratuito sarà la presenza delle Faraualla, gruppo vocale di fama internazionale, che arricchirà la serata inaugurale con un’esibizione unica nel suo genere.

Le quattro artiste, Gabriella Schiavone, Teresa Vallarella, Maristella Schiavone e Loredana Savino – accompagnate da Pippo D’Ambrosio e Michele Marrulli alle percussioni -, conosciute per il loro stile innovativo e la capacità di fondere tradizione e sperimentazione, si esibiranno durante la cerimonia di apertura che si terrà venerdì 18 ottobre alle ore 19.00 presso il Nuovo Teatro Verdi. La loro musica, capace di attraversare culture e generazioni, si sposa perfettamente con lo spirito del progetto “Fencing for Everyone” promosso dalla Confederazione Europea di Scherma (EFC), che mira a diffondere i valori della scherma tra i giovani di tutto il mondo.

In un contesto che vede la presenza di una testimonial d’eccezione come Valentina Vezzali, leggenda del fioretto e simbolo dello sport italiano, l’esibizione delle Faraualla aggiungerà un tocco di arte e cultura a un evento che già si preannuncia di alto profilo. “È un grande onore per noi esibirci in un’occasione così importante, dove sport e arte si incontrano per celebrare i giovani talenti e i valori che rappresentano”, hanno dichiarato le componenti del gruppo.

La Coppa Europa Under 23, organizzata sotto l’egida della Federazione Italiana Scherma (FIS) e con il patrocinio della Confederazione del Mediterraneo di Scherma (CO.ME.S), vedrà gli atleti sfidarsi nelle specialità del fioretto maschile e femminile, sia individuale che a squadre, nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre presso il Pala Pentassuglia e il Pala Malagoli in contrada Masseriola. Le finali e la cerimonia di premiazione si svolgeranno nuovamente al Nuovo Teatro Verdi, alla presenza della Vezzali e degli atleti provenienti da tutta l’Europa.

“Con la presenza delle Faraualla, vogliamo arricchire l’evento di significato e bellezza, mostrando come sport e cultura possano integrarsi per creare momenti unici – hanno affermato Patrizia Carra ed Alessandro Rubino, rispettivamente Presidente e Vicepresidente del Comitato organizzatore – Le loro voci sono un invito a superare i confini e a trovare nella diversità un valore aggiunto, proprio come fa la scherma unendo giovani di diverse nazionalità in un’unica grande famiglia”.

L’appuntamento con la Coppa Europa Under 23 si preannuncia dunque non solo come un’occasione di grande sport, ma anche come un momento di incontro e condivisione tra diverse espressioni del talento umano. Maggiori informazioni disponibili su www.europeanfencingcup.com