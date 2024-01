Le feste sono finite. Si torna alla routine quotidiana…

Le feste sono, ormai, finite e, sebbene con un pò di malinconia, tutti abbiamo ripreso la normale routine quotidiana. Le luminarie che hanno abbellito le città sono già spente e molti hanno smontato l’albero, il presepe e le decorazioni che, con fantasia, avevano creato per avere una bella atmosfera nelle case. Le scuole sono riaperte e i ragazzi hanno ripreso le normali attività. Abbiamo vissuto il periodo più magico dell’anno, cercando di dimenticare, almeno per qualche giorno, gli affanni e i problemi che, immancabilmente, ci tormentano. Nel periodo natalizio ci sentiamo tutti più buoni e ritorniamo un pò bambini, pronti ad emozionarci e condividere le piccole cose. È importante avere a disposizione tempo da dedicare ai nostri affetti più cari con un’attenzione particolare per le persone più fragili. Adesso che il Natale è soltanto un ricordo, impegnamoci a fare nostro l’appello di Papa Francesco alla pace nel mondo, un impegno di tutti, una speranza che deve essere sempre viva, con il pensiero a tutte quelle persone che soffrono e che, purtroppo, non hanno potuto vivere nessun tipo di festa. Anna Consales