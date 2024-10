“Le Giornate della Via Appia”, a cura del Club per l’Unesco di Brindisi

Presso Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuta un’interessante conferenza sul tema:”Strade di Roma antica. Tecniche costruttive, servizi e funzioni”, con la prof.ssa Giuliana Carluccio, docente e archeologa, che ha relazionato sull’argomento. L’evento, inserito all’interno delle “Giornate della Via Appia”, è stato organizzato dal Club per l’Unesco di Brindisi. Sono intervenuti per i saluti: il dott. Mario Criscuolo, Presidente del Club per l’Unesco di Brindisi e la prof.ssa Patrizia Miano. Il grande complesso di strade realizzate dai Romani rappresentano un’opera di straordinaria ingegneria che, con complessivi 100.000 Km di strade lastricate, hanno contribuito allo sviluppo della civiltà romana in tutto il mondo allora conosciuto. Le strade dei Romani, le “consolari”, sono considerate tra le realizzazioni più gloriose e durature di Roma antica. Gli antichi Romani costruirono queste strade per collegare le più lontane province con la capitale dell’Impero ed erano essenziali per la crescita dell’Impero, in quanto consentivano di muovere rapidamente l’esercito, ma, oltre che per scopi militari, esse erano utilizzate anche per scopi politici, amministrativi e commerciali. La prof.ssa Carluccio ha illustrato l’importanza strategica e logistica di queste vie, esaminando sia il loro impatto economico che culturale. Ha esplorato, inoltre, le tecniche di costruzione utilizzate dagli ingegneri romani e l’eredità lasciata nel sistema stradale europeo. Anna Consales