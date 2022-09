LE INIZIATIVE DEL MOVIMENTO “RIPROGETTIAMO SAN PIETRO”

Ecco il documento di Riprogettiamo San Pietro:

Informiamo i cittadini e la comunità di San Pietro V.co che ieri, martedì 20 settembre, le diverse organizzazioni politiche, associative e liberi cittadini come il Partito Democratico, Nuova San Pietro, Per San Pietro, l’ex assessore Francesco Civino, il consigliere comunale Piero Solazzo ,l’ex Sindaco Maurizio Renna , l’ex consigliera Carmelita Marra e l’ex assessore Tonio Di Taranto si sono riuniti per elaborare un programma di eventi.

Soddisfazione da parte di tutti al termine dell’incontro e grande partecipazione.

Il primo appuntamento si terrà giovedì 29 settembre, con il tema: Piano del commercio, problemi e prospettive.

All’evento sono invitati tutti i cittadini e in particolare tutte le attività commerciali e soggetti economici del paese.

Questi incontri sono fondamentali per definire insieme un’istantanea delle condizioni che versa San Pietro V.co ed elaborare, in forma partecipata, ad un documento programmatico ” Riprogettiamo San Pietro “.