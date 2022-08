“Le notti della Meraviglia”, il Castello di Carovigno propone una serie di appuntamenti serali. Apertura straordinaria anche per la notte di Ferragosto.

Continuano gli appuntamenti serali presso il Castello di Carovigno, anche nella giornata odierna, domenica 14 agosto, sarà possibile visitare il maniero sino a mezzanotte.

Oltre alla visita del piano nobile, delle terrazze e delle segrete, sarà possibile visitare eccezionalmente il piano cosiddetto della servitù.

Per il mese di agosto, inoltre, sarà previsto un altro appuntamento serale per vivere un’esperienza da brivido.

Domenica 21 agosto un’altra “Notte delle Meraviglie” sarà dedicata alla storia e al mistero che aleggia sul Castello, dal titolo “Una notte al Museo? No, in Castello!”

A partire dalle ore 23, alla presenza di un membro del Gruppo investigativo attività paranormali, durante la visita, i partecipanti potranno testare ed utilizzare alcuni strumenti per cogliere eventuali anomalie paranormali.

Per maggiori informazioni si prega di contattare il numero telefonico 3791092451 o inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica castellodicarovigno@gmail.com

www.castellodicarovigno.it