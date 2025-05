“Le Nozze di Occidente e Oriente”, XV Convegno Nazionale di Ricerche Storiche Brindisi in età federiciana

Presso la Sala Conferenze dell’Accademia degli Erranti, Ex Convento delle Scuole Pie, si è tenuto un interessante convegno sul tema:”Le Nozze di Occidente e Oriente”, in occasione dell’800° anniversario dalle nozze tra Federico II e Jolanda di Brienne. L’evento, che rientra nell’ambito del XV Convegno Nazionale di Ricerche Storiche Brindisi in età federiciana, ha visto la collaborazione della Società di Storia Patria per la Puglia e dell’Associazione Le Colonne, oltre che dell’a.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, soggetto promotore della Rassegna “Maggio dei Libri Brindisi”, e gestore della Casa di Quartiere Accademia degli Erranti. È intervenuto Antonio Melcore, Direttore dell’Accademia degli Erranti, per gli indirizzi di saluto. Giacomo Carito, Storia Patria per la Puglia e B.A.S., ha coordinato la serata. Hanno relazionato sull’argomento: Antonio Mario Caputo, Società di Storia Patria per la Puglia e B.A.S., (L’Ammiraglio Nicola Spinola); Luana Convertino, Associazione Le Colonne, (Il Castello Grande o di terra); Gianfranco Perri, Società di Storia Patria per la Puglia, (Note su Bianca Lancia). L’incontro è stato seguito con molta attenzione dal numeroso pubblico presente che ha condiviso le importanti riflessioni dei relatori. Anna Consales