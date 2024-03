Le opposizioni: “dal Vice Sindaco illazioni contro di noi”. Chieda scusa!

“Dal Vicesindaco illazioni e affermazioni non vere per cercare di delegittimare l’opposizione. Chieda scusa e rimuova false accuse”

Il vicesindaco Massimiliano Oggiano tenta di delegittimare l’opposizione con illazioni e affermazioni non vere a mezzo social, affermando che un consigliere di opposizione, dichiarando la propria carica di consigliere comunale, avrebbe “aggredito” verbalmente una dipendente donna dell’ufficio anagrafe del Comune nel tentativo di favorire un cittadino che lo accompagnava nel conseguire il rilascio di un certificato.

I consiglieri comunali dell’opposizione dei gruppi del Partito Democratico, del Movimento 5Stelle, di Impegno per Brindisi, di Attiva Brindisi, di Uguaglianza Cittadina, del Movimento Regione Salento, di Brindisi Bene Comune/Alleanza Verdi-Sinistra smentiscono tale affermazione è sono completamente estranei a qualsiasi presunto atto lesivo consumato negli uffici comunali come affermato dal vicesindaco Oggiano.

Per questo chiediamo senza alcun indugio le scuse del Vicesindaco Massimiliano Oggiano e l’immediata rimozione del post di commento pubblicato.