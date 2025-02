Le opposizioni – “Dalla maggioranza teatrino avvilente. Quale prezzo pagherà ora il Sindaco?”

In queste ore abbiamo assistito ad un teatrino avvilente con i consiglieri di maggioranza visibilmente in imbarazzo e in grave difficoltà anche a sottoscrivere un documento per ribadire sostegno al Sindaco in risposta alla nostra iniziativa in merito alla mozione di sfiducia.

Nel documento della maggioranza si accusa l’opposizione di non avere a cuore i problemi della città, delegittimando così il governo cittadino. Tuttavia, sarebbe più opportuno che il centrodestra guardasse alle proprie dinamiche interne dal momento che l’attestazione di fiducia al Sindaco, anziché essere solida e incondizionata, è frutto di una lunga trattativa e di veti incrociati.

Un’ennesima conferma dello stato permanente di scontro in seno ai partiti di centrodestra, bramosi di poltrone e incarichi, che paralizza l’azione politica amministrativa e tiene in ostaggio un’intera comunità ed evidenzia incapacità gestionale, tentando miseramente di nasconderla accampando scuse e ricercando debolissimi alibi.

Alla luce del documento sottoscritto ‘spintaneamente’ dalla maggioranza, solo per salvare la faccia davanti ai cittadini ed evidente frutto di compromesso, è lecito domandarsi quale prezzo dovrà pagare il Sindaco.

La crisi duratura che l’Istituzione comunale sta subendo a causa del perenne ricatto politico e del comportamento scellerato da parte della maggioranza mette a repentaglio l’integrità dell’Istituzione stessa. È chiaro che non c’è nulla di politico in questo quadro desolante caratterizzato dal solito ‘do ut des’, che ha il fine di far continuare a galleggiare e incassare le laute indennità.

Nella massima trasparenza e seguendo le previsioni di legge e statutarie, abbiamo cercato di ridare dignità e onore alla politica cittadina, incalzando una discussione alla luce del sole in Consiglio Comunale e quindi al cospetto dei cittadini. Ancora una volta la maggioranza di centrodestra al governo della città, però, ha preferito eludere il confronto, rimandando la necessaria verifica politica per il timore, neanche tanto velato, di rimanere vittima del proprio fuoco amico.

Il riflesso incondizionato del centrodestra si contraddistingue per un attaccamento deplorevole e smisurato alla poltrona.

Naturalmente fra qualche giorno, scampato il pericolo, qualcuno, tra i partiti o tra i singoli consiglieri, passerà all’incasso e perciò ritornerà ad acuirsi lo scontro con le solite richieste di cambi in giunta e di incarichi.

Nel frattempo nel completo disinteresse dell’amministrazione comunale si sta consumando una crisi sociale ed economica che trascinerà tutto il territorio nel baratro e i lavoratori e le loro famiglie nello sconforto.

Per questo non rimarremo silenti e non saremo mai complici di comportamenti irresponsabili che penalizzano il futuro di Brindisi e dei brindisini.

I consiglieri comunali

Francesco Cannalire, Lino Luperti, Riccardo Rossi, Roberto Fusco, Diego Rachiero, Alessio Carbonella, Denise Aggiano, Pierpaolo Strippoli, Alessandro Antonino, Michelangelo Greco, Giampaolo D’Onofrio, Rino Giannace