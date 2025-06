Le opposizioni: “Servizio raccolta non all’altezza, si avvii immediatamente procedura gara decennale”

“Servizio raccolta non all’altezza, si avvii immediatamente procedura gara decennale”

Il servizio di raccolta rifiuti con il nuovo gestore stenta ancora a decollare e in piena stagione estiva si rischia la crisi sanitaria. Qualche giorno fa avevamo denunciato lo stato di degrado in cui versavano diversi quartieri cittadini a causa di cumuli di rifiuti in numerosi angoli di strada.

Adesso iniziano a spuntare nuovamente gli abbandoni e la sporcizia anche in zone cittadine più centrali.

Queste situazioni sono frutto dell’inciviltà di qualche cittadino incurante della propria città e probabilmente anche evasore tari, ed alla disorganizzazione operativa della nuova azienda per la quale abbiamo chiesto la convocazione della commissione consiliare ambiente.

Tutto ciò però evidenzia l’assoluta necessità di procedere speditamente verso la gara decennale il cui capitolato deve valorizzare e fare tesoro delle criticità emerse nel servizio di raccolta, partendo da una puntuale organizzazione lavorativa, dalla certezza di investimenti per scongiurare l’odiosa pratica degli abbandoni, per esempio attraverso l’installazione di fototrappole, di una nuova metodologia del servizio porta a porta e un potenziamento strumentale per un’efficace strategia di intervento in tutta la città.

Per questo riteniamo prioritario che l’Amministrazione comunale avvii immediatamente e perfezioni tutte le procedure finalizzate a garantire nel più breve tempo possibile l’indizione della gara decennale con la supervisione e la piena collaborazione dell’Ager per garantire maggiore trasparenza e terzietà nelle procedure di gara.

I consiglieri comunali Francesco Cannalire, Lino Luperti, Riccardo Rossi, Roberto Fusco, Alessio Carbonella, Denise Aggiano, Michelangelo Greco, Alessandro Antonino, Giampaolo D’Onofrio, Rino Giannace, Diego Rachiero, Pierpaolo Strippoli