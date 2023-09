LE OPPOSIZIONI: SU EDISON CI SIA TRASPARENZA!

Su Edison ci sia trasparenza”

L’incontro ’riservato’ tra l’amministrazione comunale, i rappresentanti della società Edison e di Confindustria ci preoccupa e ci sconcerta per le modalità e per i tempi. Infatti nella conferenza dei capigruppo avevamo raggiunto l’intesa per la programmazione di una serie di audizioni con Rfi, Enac, Arpa, Asi ed Enel Logistics necessarie a verificare le interferenze e le ricadute che la realizzazione dell’impianto di stoccaggio avrà sullo sviluppo dell’area destinata e soprattutto per le infrastrutture esistenti e per gli investimenti futuri. Ad oggi non è stato dato alcun riscontro in tal senso alle minoranze. Riteniamo fondamentale, e perciò sollecitiamo fortemente l’amministrazione comunale, e soprattutto la presidenza del consiglio comunale obbligata a garantire le prerogative delle minoranze, affinché gli incontri, propedeutici al consiglio comunale monotematico sull’insediamento Edison, così come stabilito nella conferenza dei capigruppo avvengano nel più breve tempo possibile e nella massima trasparenza.

Brindisi 13 settembre 2023

I capigruppo

Antonino Alessandro, Impegno per Brindisi

Cannalire Francesco, Partito Democratico

Fusco Roberto, Movimento 5 Stelle

Greco Michelangelo, Movimento Regione Salento

Luperti Pasquale, Uguaglianza Cittadina

Rachiero Diego, Lista Roberto Fusco Sindaco

Rossi Riccardo, Brindisi Bene Comune-Alleanza Verdi Sinistra