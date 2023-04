LE PAROLE DELLA SOSTENIBILITA’: TERZO APPUNTAMENTO CON IL CICLO DI WEBINAR SUI TEMI DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA.

Oggi, giovedì 13 Aprile alle 18.00, l’appuntamento con il terzo webinar del ciclo voluto dal Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia (DiTNE), dall’Ordine degli Ingegneri delle province di Lecce e Brindisi e dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Brindisi, ospiterà i referenti di Snam.

Continua il “Viaggio nella nuova questione energetica”, il primo capitolo della rassegna “Le parole della sostenibilità”, che, grazie ai numerosi ospiti coinvolti, offre una panoramica sui temi della transizione energetica e sui programmi e le strategie delle aziende di settore nazionali ed internazionali impegnate in processi industriali, tecnologici e di ricerca nell’ambito della sostenibilità.

In occasione del terzo webinar in programma Giovedì 13 Aprile alle 18, Dina Lanzi, Head Technology Developmente Giampaolo Annoni, Head Servizi Tecnici verranno intervistati dal moderatore Carlo Maciocco della testata media partner dell’iniziativa, Quotidiano Energia, per descrivere gli obiettivi, le strategie e i progetti messi in atto da Snam.

La rassegna, che prevede due incontri mensili fino a Novembre 2023, è rivolta a imprese, istituzioni, aziende e all’opinione pubblica per favorire occasioni di dialogo partecipato e autorevole sui temi della transizione ecologica e dello sviluppo sostenibile. Verranno coinvolti per ogni incontro ospiti di spessore provenienti dal mondo della politica, della cultura, della ricerca e delle imprese, i quali dialogheranno sulle principali sfide della sostenibilità.

Tutti gli incontri previsti per il secondo ciclo di webinar, saranno fruibili in diretta streaming sui canali social degli organizzatori e dei partner.