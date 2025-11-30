Le quinte classi A e B del comprensivo “Alighieri” di Villa Castelli presentano “Io sono. Tu sei? Egli è…”

Sta per accadere qualcosa di straordinario, quasi in silenzio. Le classi Quinta A e Quinta B dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Villa Castelli sono pronte a calcare, per la prima volta in assoluto, il palco di un vero teatro, portando in scena un’esperienza che è molto più di una recita scolastica.

L’appuntamento è per Lunedì 15 Dicembre al Teatro Comunale di Ceglie Messapica. L’ingresso al pubblico è previsto per le ore 18:30 e il sipario si aprirà alle ore 19:00 per un viaggio intenso e commovente dentro un’umanità in divenire. Un rito di passaggio, non solo uno spettacolo natalizio, che porta in scena l’origine dell’identità umana.

Lo spettacolo è stato curato, nella sua messa in scena, dalla docente Angelica Nisi su impulso delle docenti Lella Giovane e Imma Galeone.

Non è stato imposto un copione, ma è stata accesa una strada: risvegliare la voce, la presenza e le possibilità nascoste in ogni bambino. Il risultato è la nascita di una luce nuova e fragile, un gesto che cresce, un pensiero che si schiude e un coraggio inatteso che prende forma.”È come assistere alla nascita di qualcosa che non è solo uno spettacolo, ma un’origine,” si legge nella nota di presentazione del progetto.

Il titolo stesso racchiude l’essenza di questo rito lieve e potente:• ”Io sono” sarà l’istante in cui un bambino si riconosce.• ”Tu sei?” è il varco che apre all’altro.• ”Egli È” è il respiro più grande che li sostiene.Il pubblico non assisterà a una semplice rappresentazione natalizia, ma vedrà un nascere, un inizio. Vedrà ciò che emerge quando qualcuno sa ascoltare l’essenza che aspetta solo di essere vista e accompagnata a diventare forma. Sarà un momento capace di riportare tutti — adulti e piccoli — al punto in cui tutto comincia: il silenzio che diventa forma, la ricerca che diventa identità, la domanda che diventa vita.

La comunità è invitata a sostenere questi giovani artisti nel loro debutto sul palcoscenico di Ceglie Messapica. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento posti.