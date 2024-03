“Le radici nell’acqua”. Presentato il libro di Vincenza Lorusso

Presso la sede del WWF del Bastione di porta Mesagne e’ stato presentato questa sera il libro di Vincenza Lorusso dal titolo “Le radici nell’acqua”. Un libro che racconta le esperienze vissute dall’autrice, che e’ un medico, in Africa e in altre parti emarginate del mondo. Tra la gente che non ha radici ben interrate, così come la stessa Lorusso, pugliese di nascita ma che molto presto ha preferito allontanarsi dal suo paese, Gravina di Puglia e dalla sua famiglia che non sentiva più come propria. Una vita quindi senza radici passando dalla Tanzania al Mozambico, dall’Angola all’Uganda, al servizio della propria passione e dei più deboli. Resistendo anche ad un attacco terroristico che la stava quasi spazzando via. Un libro autobiografico ma che ha anche un velo di ironia che rende il racconto più leggero, anche affrontando tematiche molto forti. Ha dialogato con l’autrice il collega Antonio Portolano.