“Le tradizioni a suggello del legame millenario tra Brindisi e la Grecia”

Presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi, si è tenuto un evento molto interessante sul tema:”Le tradizioni a suggello del legame millenario tra Brindisi e la Grecia”, organizzato dal Rotary Club Brindisi con l’Associazione di Promozione Sociale “Il Curro-APS” e la Società di Storia Patria per la Puglia. Tantissima gente ha voluto condividere un evento così importante che ha voluto focalizzare il profondo e millenario legame che lega la nostra città agli amici greci. Brindisi ha una storia particolarmente importante con la Grecia ed è stato veramente entusiasmante scoprire tante informazioni sulle tradizioni che vengono condivise con un intenso senso di amicizia. Certamente la cultura e la storia hanno legato indissolubilmente italiani e greci. I legami tra le due penisole risalgono all’antichità e, anche in seguito, le interazioni sono state moltissime. Sono intervenuti: dott. Giorgio Stomati, Presidente del Rotary Club Brindisi; Avv. Antonella Mastropaolo, Console onorario della Grecia per Brindisi, Lecce e Taranto; dott.ssa Manuela Arno’, socia “Il Curro”; Padre Arsenio Aghiarsenita, Archimandrita della Chiesa Ortodossa di San Nicola di Brindisi; don Adriano Miglietta, in rappresentanza dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. Hanno relazionato: il prof. Antonio Mario Caputo, Segretario della Società di Storia Patria per la Puglia-sez. di Brindisi, che ha saputo effettivamente coinvolgere i presenti con una narrazione di curiosità storiche molto interessanti, e la prof.ssa Isabella Oztasciyan Bernardini, Direttrice del Centro per la diffusione della Lingua e Cultura Greca, che ha parlato di ricordi dell’infanzia riguardanti, soprattutto, le festività. I relatori, con le loro parole, hanno condotto un excursus storico sulle tradizioni e usanze molto approfondito. È intervenuta, inoltre, la dott.ssa Anna Dimitri, cantante e attrice, che si è esibita in due canti tradizionali: uno salentino e uno greco. Una gradita e desiderata sorpresa della serata, è stata la presenza del dott. Lino Pignataro, Governatore del Distretto Rotary 2120, che, nonostante i numerosi impegni, ha voluto condividere una serata piena di motivazioni culturali. Ha condotto la serata, il giornalista Mimmo Consales. In occasione della serata, inoltre, c’è stato il taglio della “vassilopita” come augurio per il nuovo anno. Sono stati ringraziati i patrocini (Consolato onorario di Grecia, il Patriarcato Ecumenico- Chiesa Ortodossa di San Nicola e l’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni); gli sponsor (Grande Hotel Internazionale , Marea e Gruit); e il media partner dell’evento (Brindisitime). Al termine, un momento conviviale durante il quale sono stati offerti: la Vassilopita, la Baklava, l’Ouzo e una birra al carrubo, albero che, con l’ulivo, abbraccia le due sponde. Una serata particolarmente coinvolgente. Anna Consales