Sabato 25 gennaio 2025, alle ore 17.00, presso il Grande Hotel Internazionale di Brindisi, si terrà un incontro sul tema:”Le tradizioni a suggello del legame millenario tra Brindisi e la Grecia”. L’evento è organizzato dal Rotary Club Brindisi con l’Associazione “Il Curro e la Società di Storia Patria per la Puglia. Interverranno: Dott. Giorgio Stomati, Presidente del Rotary Club Brindisi; Umberto De Vitti, Presidente Associazione di promozione sociale “Il Curro”; Avv. Antonella Mastropaolo, Console onorario della Grecia per Brindisi, Lecce e Taranto; Padre Arsenio Aghiarsenita, Archimandrita della Chiesa Ortodossa di San Nicola di Brindisi; Don Adriano Miglietta, in rappresentanza dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni. Relazioneranno sull’argomento: Prof. Mario Caputo, Segretario della Società di Storia Patria per la Puglia- sez. di Brindisi; Prof.ssa Isabella Oztasciyan Bernardini, Direttrice del Centro per la diffusione della Lingua e Cultura Greca; Dott.ssa Anna Dimitri, cantante e attrice che ci farà ascoltare canti tradizionali greci. Interverrà, per i saluti finali, il Dott. Lino Pignataro, Governatore del Distretto Rotary 2120. Conduce la serata il giornalista Mimmo Consales, direttore di Brindisitime. In occasione di un evento così speciale, per l’importanza del tema trattato, ci sarà il taglio della “vassilopita” come augurio per il nuovo anno.