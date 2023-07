Presso l’Ex Convento delle Scuole Pie, Brindisi, si è tenuto un convegno sul tema:”Le Vie Consolari Romane fra Vino e Luoghi di Culto”. L’evento, a cura di Brindisi e le Antiche strade in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Puglia sezione di Brindisi, rientra nel programma della prima edizione del Festival “Brindisi! Appia-Vino-Mare”. Le strade consolari furono costruite dagli antichi romani per trasportare merci o per favorire il passaggio di carovane e soldati. Ad oggi, alcune di esse sono strade statali o regionali, mentre altre conservano il loro antico manto in pietra e non sono più utilizzate. La prima e più famosa grande strada romana è stata la Via Appia, conosciuta come Regina Viarum. Le vie consolari romane non hanno rappresentato solo luoghi di transito, ma, anche, occasioni di scambi commerciali e culturali. Lungo quelle vie si distribuivano anche luoghi di sosta che in età cristiana coincidono con luoghi di culto a vantaggio di chi percorreva questi itinerari. Luoghi in cui rifugiarsi per non essere sorpresi dalla notte. Molto interessanti gli interventi che sono stati seguiti con attenzione dal numeroso pubblico presente. Anna Consales