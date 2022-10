“LE VIE CONSOLARI ROMANE IN TERRA DI BRINDISI”

Nell’ambito degli eventi organizzati in occasione della giornata nazionale “Appia Day”, l’evento nazionale con vari appuntamenti da Roma a Brindisi, presso la Sala Conferenze “Accademia degli Erranti”, ex Convento delle Scuole Pie, Brindisi, si è tenuto un interessante convegno sul tema:”Le Vie consolari romane in terra di Brindisi”. L’evento è stato promosso dall’A. P. S., Brindisi e le Antiche Strade. Dopo gli indirizzi di saluto di Antonio Melcore, “Brindisi e le Antiche Strade”, sono intervenuti: Antonio Caputo, Giacomo Carito e Giuseppe Rollo, storici di Storia Patria per la Puglia, sez. di Brindisi, e membri del Comitato Scientifico di Brindisi e le Antiche Strade. “Parlando della Via Appia non è possibile non parlare delle Colonne del porto che sono state inserite alla fine del percorso adriatico della città di Brindisi”. “Intorno al 220 l’Appia viene prolungata fino a Brindisi perché i Romani dovevano ampliare i loro interessi verso i Balcani e il controllo del porto di Brindisi, da quel punto di vista, era fondamentale”.

Un convegno molto interessante, con tanti approfondimenti storici che il numeroso pubblico presente ha seguito con attenzione. È stata aperta, inoltre, l’esposizione dei lavori tematici a cura del Liceo Artistico-Musicale “Simone Durano” e di “Appia 2030”. Sarà possibile visitare l’esposizione fino al 7 ottobre 2022. Anna Consales