“Le Vie dei Rosoni” a Brindisi



“Le Vie dei Rosoni”, luci e spazio urbano, è un progetto a cura del Comune di Brindisi, con il coordinamento della Fondazione Nuovo Teatro Verdi e la partecipazione di A2A, che vuole dare risalto ad alcune vie del centro storico. Sono quindici i Rosoni che attraversano: via Duomo, vico Seminario, via Tarantini, via De Leo, via Montenegro, via Santa Chiara e via Colonne, con lo sguardo e il passo verso la Basilica Cattedrale. I Rosoni richiamano la tradizione delle luminarie salentine, simbolo di carattere religioso, reinterpretati con soluzioni contemporanee, e saranno, sicuramente, un ulteriore incentivo per la valorizzazione del centro storico. Un’installazione che sarà attiva sempre e che evidenzia il legame tra memoria collettiva e spazio pubblico. Anna Consales