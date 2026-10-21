L’eccellenza nautica rivoluziona il mercato allo SNIM. Nasce alleanza strategica tra Approdi srl e Apulia Boat Club

Un’innovativa formula “Club”, l’integrazione con lo sharing e un piano di espansione in franchising ridisegnano la fruizione e l’acquisto delle imbarcazioni. Durante il Salone Nautico di Puglia, un palinsesto esclusivo di appuntamenti a bordo e la presentazione della visione industriale al 2030.

BRINDISI – In occasione dello SNIM (Salone Nautico di Puglia), in programma dal 22 al 26 ottobre, il settore della nautica da diporto assiste a una svolta strategica destinata a trasformare la customer journey degli appassionati di mare. Grazie a un’inedita sinergia tra Approdi srl, dealer Dufour, e il modello avanzato di Apulia Boat Club, il concetto di proprietà si evolve verso un’esperienza flessibile, immediata e guidata dai valori dell’esclusività, del networking e dell’innovazione tecnologica.

Il Club e la Formula “Sharing”: Il Nuovo Benchmark del B2B e B2C

L’intesa nasce per rispondere con precisione alle esigenze dell’armatore contemporaneo. Attraverso il modello del “Club” e della condivisione intelligente, la partnership tra Approdi srl e Apulia Boat Club supera le storiche barriere all’acquisto:

Accesso Immediato e Opzione d’Acquisto (“Try & Buy”): Oltre alla possibilità di un acquisto immediato, consente di prendere subito possesso dell’imbarcazione vista in fiera in modalità sharing, riservandosi la facoltà di confermarne l’acquisto a condizioni e tariffe riservate entro 6 mesi dal termine dello SNIM 2026.

Oltre alla possibilità di un acquisto immediato, consente di prendere subito possesso dell’imbarcazione vista in fiera in modalità sharing, riservandosi la facoltà di confermarne l’acquisto a condizioni e tariffe riservate entro 6 mesi dal termine dello SNIM 2026. Continuità di navigazione (“Pacchetto Zero Stop”): Elimina il problema dei tempi di attesa del cantiere. Chi acquista una nuova imbarcazione Dufour tramite Approdi srl riceve l’accesso immediato alla flotta targata Apulia Boat Club, senza dover rinunciare alla stagione estiva.

Elimina il problema dei tempi di attesa del cantiere. Chi acquista una nuova imbarcazione Dufour tramite Approdi srl riceve l’accesso immediato alla flotta targata Apulia Boat Club, senza dover rinunciare alla stagione estiva. Nautica “Zero Pensieri”: Offre tutti i vantaggi economici e logistici della navigazione con zero preoccupazioni legate a manutenzione, ormeggio o costi fissi di gestione.

Piano Industriale & Visione 2030: Una Rete capillare in Franchising e Tecnologia Proprietaria

Accanto alla partnership strategica con Approdi srl, Apulia Boat Club svela gli obiettivi a breve e medio-lungo termine del proprio Piano Industriale al 2030, finalizzato a rivoluzionare la mobilità nautica nel Sud Italia e non solo.

Copertura capillare delle Marine Pugliesi e Lucane entro il 2030:

Il piano di espansione prevede l’apertura di nuove basi operative strategiche per garantire un’infrastruttura d’ormeggio diffusa. Le tappe del network toccheranno i principali hub nautici della Puglia e della vicina Basilicata: Brindisi, Manfredonia, Vieste, Trani, Otranto, Santa Maria di Leuca, Gallipoli e Policoro (MT). Modello Franchising per Imprenditori Nazionali ed Internazionali:

Apulia Boat Club apre le porte agli investitori e agli imprenditori del settore che condividono questa visione evoluta della nautica. La formula prevede il rilascio del prodotto in Franchising, consentendo a partner nazionali ed internazionali di avviare e gestire nuove basi con un format collaudato e ad alta redditività. Software Gestionale Proprietario e Intercambiabilità tra i Membri:

Il cuore tecnologico del progetto è rappresentato da un software gestionale proprietario e innovativo, progettato su misura per ottimizzare la gestione delle flotte e la programmazione delle settimane di sharing nel rispetto del regolamento interno. Questo ecosistema digitale permetterà ai membri del Club di scambiarsi le settimane tra le diverse basi della rete, consentendo agli utenti di navigare in mari differenti, esplorare nuove rotte ed itinerari senza mai annoiarsi e con la massima flessibilità.

Un Salotto di Consulenza a Bordo: I 4 Appuntamenti Giornalieri allo SNIM

Sostituendo i tradizionali test in mare con un format di consulenza alto di gamma, la barca esposta e lo stand fiera diventano il punto d’incontro per investitori, armatori ed esperti. Ogni giorno, quattro talk coordinati a due voci tra il team di Approdi srl, dealer Dufour, e lo Staff di Apulia Boat Club approfondiranno il nuovo stile di vita nautico e le opportunità del modello:

Ore 11:00 – Slot 1: “Il dubbio intelligente: Opzione d’Acquisto (Try & Buy)”

Sessione incentrata sui vantaggi di testare il modello in condizioni reali con Apulia Boat Club prima dell’acquisto definitivo con il dealer partner Approdi srl.

Sessione incentrata sui vantaggi di testare il modello in condizioni reali con Apulia Boat Club prima dell’acquisto definitivo con il dealer partner Approdi srl. Ore 13:30 – Slot 2: “Zero Stop: Compra oggi, naviga subito”

Presentazione della formula integrata che garantisce l’uso della flotta Apulia Boat Club durante l’attesa del varo della propria imbarcazione.

Presentazione della formula integrata che garantisce l’uso della flotta Apulia Boat Club durante l’attesa del varo della propria imbarcazione. Ore 16:00 – Slot 3: “La barca senza pensieri: Proprietà, Sharing e Network 2030”

Un’analisi economica trasparente su costi fissi, manutenzione zero e la presentazione del piano di espansione territoriale in franchising.

Un’analisi economica trasparente su costi fissi, manutenzione zero e la presentazione del piano di espansione territoriale in franchising. Ore 18:00 – Slot 4: “Meet the Owners & Expert Q&A”

L’esclusivo aperitivo di networking a bordo. Un momento conviviale pensato per far incontrare la community del Club, scambiare esperienze e confrontarsi direttamente con gli esperti di Approdi srl e Apulia Boat Club.

Modalità di partecipazione e accrediti

I posti per le sessioni e gli aperitivi a bordo durante lo SNIM sono limitati per garantire un’esperienza personalizzata e di alto livello. Per riservare il proprio Pass VIP, richiedere un appuntamento riservato o approfondire le opportunità di franchising, è possibile consultare i canali ufficiali o accreditarsi presso lo stand.

Contatti Ufficio Stampa & PR