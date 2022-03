L’#Economia il tema della terza Passeggiata Patrimoniale a Brindisi

Grande partecipazione di pubblico anche per la terza Passeggiata Patrimoniale a Brindisi che ha visto

come tema centrale l’#Economia.

L’incontro, promosso dalla Aps Le Colonne, ha avuto luogo questa mattina alle ore 10,30 partendo

da Piazzetta Colonne. Obiettivo di questa terza passeggiata la costruzione di un racconto

sull’economia brindisina sin dall’epoca romana e sulla sua evoluzione del corso dei secoli.

Tanti i temi trattati, dalla figura del poeta Virgilio alla Via Appia, dalle famiglie di commercianti in

epoca rinascimentale al ruolo del commercio oggi, puntando i riflettori su alcuni prodotti che

rappresentano le eccellenze della nostra terra, vedi il vino Susumaniello.

I numerosi spunti hanno dato luogo a dei vivaci dibattiti atti a riflettere sulle molteplici possibilità di

sviluppo economico che Brindisi potrebbe mettere in atto.

Si ringraziano i cittadini e le Associazioni che credono in questo progetto e continuano a parteciparvi

con entusiasmo.

Un ringraziamento particolare all’Avv. Alessandro Caiulo e alla Dott.ssa Romina Leopardi, direttrice

Marketing di Tenute Rubino, che con i loro preziosissimi interventi hanno offerto ai presenti il loro

contributo dimostrando competenza e conoscenza del territorio e alla giovanissima Ilaria Greco, una

promettente scrittrice che ha arricchito la Passeggiata con la sua interpretazione del territorio dal

punto di vista delle nuove generazioni.

Il progetto delle Passeggiate Patrimoniali proseguirà con altri appuntamenti. Prossimamente verranno

pubblicati i dettagli relativi alle attività in programma sui canali social della Aps Le Colonne: