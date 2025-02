Lectio Magistralis su Bartolo Longo: un evento di alto valore culturale e spirituale nel Monastero di Cotrino

Latiano, [XXX GENNAIO 2025] – Domenica 9 febbraio 2025, alle ore 15:30, presso il Monastero di Maria S.S.

di Cotrino a Latiano, si terrà la Lectio Magistralis dal titolo “I MIEI SANTI – Bartolo Longo tra Spiritualità e

Antropologia. Verso il Centenario della Morte”, Un evento culturalmente e spiritualmente nell’ambito delle

celebrazioni per il centesimo anniversario della morte del Beato e benefattore latianese.

L’evento si inserisce nell’ambito della collaborazione avviata con il Protocollo di Intesa tra i Comuni di

Latiano, Francavilla Fontana e Mesagne per la programmazione turistico-culturale del progetto “Accogliamo

i pellegrini del Beato Bartolo Longo” e vedrà come relatore il dott. Pierfranco Bruni, antropologo,

Ambasciatore delle Minoranze Linguistiche, già Rappresentante UNESCO e Direttore del Ministero della

Cultura, nonché candidato al Premio Nobel per la Letteratura.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Bisceglie, l’Accademia delle

Culture e delle Scienze Internazionali e il CCR Centro Studi e Ricerche ‘Francesco Grisi’, con l’obiettivo di

valorizzare il patrimonio immateriale e spirituale legato alla figura del Beato Bartolo Longo, offrendo

un’occasione di riflessione e crescita culturale in vista del centenario della sua morte.

L’incontro, organizzato dal Monastero di Maria S.S. di Cotrino con il sostegno dell’Amministrazione

comunale di Latiano rappresenta un’opportunità unica per approfondire il ruolo di Bartolo Longo nel

contesto storico, spirituale e antropologico, con un focus sulla memoria come fondamento per costruire un

futuro di pace e sviluppo sostenibile.

Programma della giornata:

• Ore 10:00 – Visita alla Casa del Beato Bartolo Longo;

Visita Fondazione Casa-Museo Ribezzi-Petrosillo;

• Ore 15:00 – Visita alla Pinacoteca del Monastero e visione di Tomi rari

• Ore 16:00 – Lectio Magistralis I Miei Santi a cura di Pierfranco Bruni