«L’Educazione alle Relazioni affettive nel rispetto della dignità e volontà dell’Altro» è stato il tema dell’incontro, svoltosi questa mattina nel Nuovo Teatro Verdi, con la partecipazione di numerose classi di studenti delle scuole brindisine.

Organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Brindisi e inserito nelle giornate dedicate alla Protezione dell’Infanzia e dell’Adolescenza e alla Lotta Contro la Violenza di genere, l’incontro, sul tema delle relazioni affettive, incentrato sul rispetto dell’Altro; sulla scoperta di sé e dell’altro nell’adolescenza; sul riconoscimento della violenza nelle relazioni l’incontro, ha visto offrire il contributo alla riflessione da parte del dott. Roberto Comunale (Psicologo-psicoterapeuta, Referente per la Regione Puglia del CISMAI, Coordinatore dell’equipe del CUAV – Centro per Uomini Autori o potenzialmente autori di Violenza di Brindisi); dott.ssa Elena Valentini (Psicologa-psicoterapeuta-criminologa, Dirigente Psicologa presso il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di Taranto), dott.ssa Alessandra Vaira (Assistente Sociale presso Ambito Territoriale Sociale BR1, Referente programmazione Rete Antiviolenza e dell’Equipe socio-sanitaria BR1-EMI); dott.ssa Pina Montanaro (Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi).

A coordinare i lavori la Presidente della Commissione Pari Opportunità (CPO) del Comune di Brindisi e Consigliera comunale, avv. Ernestina Sicilia (Esperta di Discipline penalistico-criminologiche e di Diritto di Famiglia, Componente del Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica e dell’Osservatorio Pari Opportunità dell’Unione delle Camere Penali Italiane). «Abbiamo scelto di anticipare la riflessione che solitamente accompagna la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, concentrandoci non sugli effetti più drammatici delle relazioni patologiche, ma sulla loro fase iniziale – ha detto la Presidente CPO -. Come Commissione Pari Opportunità, insieme al Sindaco, abbiamo deciso di coinvolgere studenti, famiglie e docenti per promuovere una cultura della prevenzione. È proprio all’inizio di una relazione affettiva che bisogna imparare a riconoscere i segnali di comportamenti aggressivi, prevaricatori o annientanti. Spesso ciò che viene percepito come amore può trasformarsi in isolamento dalla famiglia, dagli amici e dal proprio contesto di riferimento. Per questo è fondamentale distinguere tra un affetto autentico e atteggiamenti che possono preludere a forme di controllo e violenza. La prevenzione – ha concluso Sicilia – passa dalla capacità di cogliere questi segnali prima che si trasformino in reati, minacce o, nei casi più gravi, femminicidi.»

«Si tratta di un tema di straordinaria e importanza di straordinaria attualità – ha detto il vicesindaco della Città, Fabio Di Bello nei suoi indirizzi di saluto -. Si tratta di notare come una comunità che investe nell’educazione dei giovani sia una comunità, che investe nel suo futuro. Questo è il tema veramente rilevante – ha aggiunto -: educare i giovani al rispetto dell’altra persona per i sentimenti, nella sua libertà, nella sua passionalità, nel suo modo di essere. Credo che questo sia un punto di partenza – ha concluso – per cercare di risolvere e portare a soluzione quel drammatico problema che invece oggi affligge la nostra società».

Chiara la Procuratrice del Tribunale di Brindisi, Pina Montanaro: «La lotta contro la violenza sulle donne non può limitarsi all’aspetto sanzionatorio – ha detto -, ma dev’essere affrontata soprattutto sul terreno della prevenzione, attraverso l’educazione alle relazioni, all’affettività, al rispetto e alla libertà dell’altro. L’adolescenza rappresenta una fase fondamentale della crescita e della formazione della personalità – ha fatto osservare -, ed è proprio in questo momento, che diventa essenziale aiutare i giovani a comprendere il funzionamento delle relazioni e i limiti, che non devono essere superati. La violenza non è un fenomeno lontano, che riguarda altri, ma può manifestarsi nella quotidianità. Anche il disagio giovanile, spesso espresso attraverso rabbia e aggressività apparentemente immotivate, va letto come un problema educativo legato alla gestione delle emozioni. Si tratta di un fenomeno trasversale, che interessa tutte le realtà sociali e che richiede un costante lavoro di educazione alle relazioni e alla consapevolezza.»

«I giovani devono sentirsi liberi di parlare delle proprie difficoltà e chiedere aiuto quando una relazione genera disagio – ha detto ancora ai media, l’assessore comunale ai Servizi sociali, Ercole Saponaro -. Il rispetto reciproco e la consapevolezza che l’amore non può diventare possesso sono valori essenziali. I segnali di malessere non vanno ignorati, ma condivisi con le persone di fiducia, dalla famiglia agli insegnanti. Solo attraverso dialogo e ascolto – ha concluso – è possibile prevenire situazioni di rischio e costruire relazioni sane e rispettose».