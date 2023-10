LEGA CITTA’ MESSAPICHE – DOMANI CONFERENZA STAMPA A MESAGNE

Conferenza stampa, sabato 21 ottobre Aula Consiliare del Comune di Mesagne

La lega delle città messapiche, alleanza di cui parlano gli storici dell’Antica Grecia: se ne riparlerà in chiave turistica – in vista della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si svolgerà a Paestum dal 2 a 5 novembre – sabato 21 ottobre alle 11.30 presso l’Aula Consiliare del Comune di Mesagne (via Roma, 2) con i sindaci e gli amministratori delle città di origine messapica delle province di Brindisi, Lecce e Taranto, che saranno accolti dal sindaco di Mesagne e presidente della Provincia di Brindisi, on. Antonio Matarrelli. Modererà l’incontro la giornalista professionista Carmen Mancarella, direttrice responsabile di “Spiagge”, rivista di turismo e cultura del Salento.