Lega – Il Segretario Provinciale Sen. Zizza annuncia la nomina del Commissario Cittadino di Francavilla

Nell’ambito del processo di riorganizzazione delle segreterie cittadine nei comuni della provincia di Brindisi, avviato in vista del rilancio del partito e delle prossime consultazioni amministrative della primavera 2025, il Segretario Provinciale Sen. Vittorio Zizza comunica una nuova nomina di carattere organizzativo.

Alla luce dell’impegno, della dedizione e della presenza attiva dimostrati durante la recente campagna elettorale, il Segretario Provinciale nomina Giovanni Iurlaro Commissario Cittadino di Francavilla Fontana.

La nomina ha l’obiettivo di garantire continuità all’azione politica sul territorio e consolidare il percorso di rinnovamento e radicamento locale del partito. Il Commissario Cittadino avrà il compito di coordinare le attività politiche, rafforzare il dialogo con i cittadini e avviare il processo di riorganizzazione interna, in raccordo con la segreteria provinciale.

«La fase che si apre richiede energie, competenze e una presenza costante sul territorio — dichiara il Segretario Provinciale Sen. Vittorio Zizza —. La scelta di Giovanni Iurlaro nasce dalla volontà di valorizzare chi, con impegno e responsabilità, ha contribuito alla nostra attività politica. Siamo certi che saprà guidare questa fase di rilancio a Francavilla Fontana con serietà e spirito di servizio.»

Il partito rinnova il proprio impegno nel proseguire il percorso di consolidamento e ascolto delle comunità locali, in vista delle importanti sfide amministrative della prossima primavera.

Il segretario provinciale

Sen Vittorio Zizza