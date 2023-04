Lega Navale. Manifestazione sportiva con gli studenti

Anche la Lega Navale di Brindisi ha aderito questa mattina alla manifestazione nazionale “Sport in Lega”. Presenti oggi, nella struttura marinara di Brindisi, una rappresentanza degli alunni di scuole elementari e medie che si sono cimentati in allenamenti di basket e in rappresentazioni musicali. Ha introdotto l’evento il presidente Salvatore Zarcone. Ha presenziato il comandante della Capitaneria di Porto, C. P. Luigi Amitrano.