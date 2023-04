LEGA – NOMINA NEL DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE A PALMISANO

Nomina dipartimento protezione civile a Giuseppe Palmisano

Il segretario provinciale della Lega sen. Vittorio Zizza, sentito il coordinatore regionale sen. Roberto Marti, ha nominato come responsabile del dipartimento provinciale della protezione civile al francavillese Giuseppe Palmisano l’incarico è stato effettuato nella data odierna 20 aprile 2023. Giuseppe Palmisano è stato nominato all’interno della segreteria provinciale di Brindisi del Lega. “Auguro a Giuseppe Palmisano un in bocca al lupo particolare sia per l’incarico nella segreteria che per la prossima tornata elettorale – afferma Vittorio Zizza – Palmisano è candidato infatti nella lista civica del candidato sindaco di Francavilla Fontana Michele Iaia”.

Vittorio Zizza