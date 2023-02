LEGA – SUI RIFIUTI ENNESIMA BOCCIATURA PER EMILIANO E GRANDALIANO. ADESSO SI COMMISSARI L’AGER

Dichiarazione dei consiglieri regionali della Lega Puglia Giacomo Conserva, Fabio Romito e Gianfranco De Blasi.

“Il piano dei rifiuti, oggetto di molteplici osservazioni critiche da parte dei consiglieri di opposizione, è destinato ad implodere a causa di una sentenza del TAR Lombardia, che ha annullato la delibera ARERA che nei fatti consentiva alla Regione Puglia di mascherare la drammatica mancanza di impianti causata dall’improvvisazione e dalla mancanza di prospettiva della Giunta Emiliano.

Adesso non potranno più nascondere la polvere sotto al tappeto e noi pretenderemo, in Aula, che il tema centrale della gestione del ciclo dei rifiuti venga affrontato in modo definitivo con trasparenza, competenza e prospettiva.

Non è pensabile che a decidere del flusso dei rifiuti di una intera Regione sia una Agenzia, senza criteri oggettivi, senza procedure di evidenza pubblica, senza programmazione alcuna ma affidandosi solo alla discrezionalità e all’arbitrio.

Un sistema così immaginato lede il diritto alla concorrenza, affossa le competenze e soffoca ogni genere di potenziale sviluppo economico e tecnologico del settore.

Questa sentenza censura un’epoca di superficialità e mancanza di visione.

In questo momento bisognerà comprendere in che modo evitare una mazzata senza precedenti per comuni e contribuenti. Per abbassare le tariffe servono più impianti, più tecnologia, più sviluppo di processi a impatto zero, non metodi da economia sovietica, evidentemente ritenuti illegittimi”./