Legalità’ e cultura dell’Etica. Il concorso scolastico del Rotary Valesio

Conclusione del concorso scolastico nazionale “Legalità e cultura dell’etica-Rigenera le periferie”, evento organizzato dal Rotary club Valesio presso Palazzo Nervegna. Premiata Virginia, una alunna di 12 anni dell’istituto comprensivo Bozzano-centro, il cui elaborato scritto ha descritto la vita di periferia in relazione alla vita di una ragazza di periferia. Gli alunni hanno dialogato con il Prefetto, Guido Aprea. Sono intervenuti la presidente del Rotary, Laura De Siati, la dirigente dell’ufficio scolastico regionale, ambito di zbrindidi, AngelaTiziana Di Noia, la direttrice scolastica Maria Luisa Pastorelli, l’assessore Livia Antonucci, e il prof. Marco Benvenuto, assistente del Governatore Distretto Rotary Puglia- Basilicata.