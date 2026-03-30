Legalità e rispetto delle regole: I Carabinieri tra i banchi della scuola “Paolo Borsellino” di Mesagne

Una mattinata diversa dal solito tra i corridoi e le aule della Scuola Primaria “Paolo Borsellino” di Mesagne, dove gli alunni hanno incontrato i Carabinieri della locale Stazione per un momento di dialogo e confronto dedicato al tema della legalità.

È stata una mattinata speciale, all’insegna dell’educazione civica, con il coinvolgimento di 90 studenti delle classi 5^ della Scuola Primaria, accompagnati dai loro insegnanti. I giovanissimi scolari hanno accolto con grande entusiasmo i militari dell’Arma per un incontro dedicato alla diffusione della “cultura della legalità”.

All’incontro, ha preso parte il Comandante della locale Stazione, Luogotenente Carica Speciale Luigi D’Oria e alcuni militari.

Numerosi sono stati gli argomenti trattati attinenti alla formazione della cultura della legalità, particolare attenzione è stata rivolta ai temi del bullismo e del cyberbullismo, fenomeni analizzati con rigore per sensibilizzare i ragazzi sulle gravi conseguenze derivanti da tali condotte grazie al prezioso e approfondito intervento dello psicologo dott. Mingolla Giuseppe.

Materia analizzata nelle sue diverse manifestazioni da un punto di vista sociale e normativo; i ragazzi accompagnati dai loro docenti, hanno avuto modo di confrontarsi con i Carabinieri su fenomeni purtroppo ancora attuali e spesso sottovalutati.

Domande, esempi pratici e situazioni tratte dalla quotidianità hanno reso il momento vivo e coinvolgente, stimolando nei ragazzi una riflessione autentica su tutte le tematiche trattate.

L’incontro è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri operare vicina ai giovani e giovanissimi studenti con l’obiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia dell’Istituzione.