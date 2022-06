LEGAMBIENTE E ITALIA NOSTRA ALLA SCOPERTA DELL’APPIA ANTICA

Legambiente e Italia Nostra hanno in corso una attività di monitoraggio e promozione delle antiche strade consolari Appia e Appia Traiana. Le due associazioni, dopo aver effettuato ricognizioni sul campo e sulla scorta di fonti letterarie e storiche, hanno organizzato per domenica 2 giugno l’itinerario “ALLA SCOPERTA DELLA APPIA ANTICA”. Il percorso, che ha visto l’ampia partecipazione dei soci, ha tenuto conto dei rinvenimenti archeologici occasionali, degli studi storici e cartografici, ma anche degli scavi sistematici effettuati in quelle aree ricadenti o lambite dall’antico cammino. Pertanto, partendo da Masseria Pignicedda, si è raggiunta Masseria Masina, quindi Masseria Torre Mozza, Masseria Casignano, Masseria Masciullo, Cillarese per giungere infine alle Tenute Lu Spada. Hanno guidato il numeroso gruppo dei partecipanti Daniele Pomes, Alessandro Caiulo e Tonino Bruno. Ha partecipato all’itinerario anche una delegazione del Soroptimist International Club di Brindisi.

Nel tratto Brindisi Mesagne le trasformazioni del territorio hanno portato alla scomparsa di gran parte dei segni visibili del percorso della via Appia (ville rustiche, necropoli, iscrizioni che raccontano il passato), pertanto Legambiente e Italia Nostra intendono organizzare per l’Appia day (ottobre 2022) nuove e articolate iniziative.

Il primo obiettivo che si vuole conseguire è la presa di coscienza del senso di appartenenza e di identità della nostra gente. In questo modo partendo dalla conoscenza dei luoghi si vuole promuovere una sorta di eco-museo diffuso da scoprire, anche, attraverso un turismo lento a piedi e in bicicletta. Certamente sarà necessario realizzare azioni che valorizzino tale territorio, nella piena consapevolezza che la presenza del “cammino “darà forza a Masserie, corsi d’acqua e quant’altro ricadente lungo il suo percorso.

LEGAMBIENTE Doretto Marinazzo

ITALIA NOSTRA Maria Ventricelli