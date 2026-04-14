Legambiente – Il 19 aprile “Spiegge pulite” anche nel Brindisino

In occasione di spiagge pulite, Legambiente Brindisi ha

realizzato numerose iniziative lungo la costa nord ed anche nel

parco delle saline di punta della contessa.

Quest’anno spiagge pulite si svolgerà a Brindisi il 19 aprile dalle

ore 10:00 alle ore 12:00 nel lido Giancola, ma avrà anche

iniziative collaterali che saranno dettagliate nei prossimi giorni

La scelta di Giancola ha varie motivazioni e vari obiettivi:

Giancola e il lido che ha rappresentato per i brindisini un

riferimento importante, dal punto di vista ambientale, naturalistico

ed anche della balneazione nel corso degli anni

Il canale Giancola è uno degli storici corsi d’acqua brindisini sul

quale saranno avviati lavori di rinaturalizzazione e rigenerazione

che restituiranno il canale alla sua originaria conformazione e

valenza ambientale naturalistica

Ai lati del canale è presente una importante aria archeologica,

quella delle fornaci che e ebbero una grande importanza

soprattutto nel I secolo d.C. per la produzione di anfore destinate

alla commercializzazione di olio e vino

In tale area agricola ha sede l’azienda tenute Rubino che produce

vino di qualità ed è una delle sette cantine brindisine che hanno

voluto creare una associazione collegata alla valorizzazione

dell’Appia

Particolare attenzione merita torre testa, una torre d’avvistamento

del XVI secolo, oggi in stato di profondo degrado, oltre agli effetti

dell’erosione che interessa tutte le coste brindisine