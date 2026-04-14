Legambiente – Il 19 aprile “Spiegge pulite” anche nel Brindisino

In occasione di spiagge pulite, Legambiente Brindisi ha
realizzato numerose iniziative lungo la costa nord ed anche nel
parco delle saline di punta della contessa.
Quest’anno spiagge pulite si svolgerà a Brindisi il 19 aprile dalle
ore 10:00 alle ore 12:00 nel lido Giancola, ma avrà anche
iniziative collaterali che saranno dettagliate nei prossimi giorni
La scelta di Giancola ha varie motivazioni e vari obiettivi:
Giancola e il lido che ha rappresentato per i brindisini un
riferimento importante, dal punto di vista ambientale, naturalistico
ed anche della balneazione nel corso degli anni
Il canale Giancola è uno degli storici corsi d’acqua brindisini sul
quale saranno avviati lavori di rinaturalizzazione e rigenerazione
che restituiranno il canale alla sua originaria conformazione e
valenza ambientale naturalistica
Ai lati del canale è presente una importante aria archeologica,
quella delle fornaci che e ebbero una grande importanza
soprattutto nel I secolo d.C. per la produzione di anfore destinate
alla commercializzazione di olio e vino
In tale area agricola ha sede l’azienda tenute Rubino che produce
vino di qualità ed è una delle sette cantine brindisine che hanno
voluto creare una associazione collegata alla valorizzazione
dell’Appia
Particolare attenzione merita torre testa, una torre d’avvistamento
del XVI secolo, oggi in stato di profondo degrado, oltre agli effetti
dell’erosione che interessa tutte le coste brindisine