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Legambiente – La strage di alberi a Brindisi continua

Brindisi, via prov.le San Vito. Area adiacente parco 19 maggio (Cillarese). Questo magnifico esemplare di Pinus halepensis, domattina, rischia di essere abbattuto. Un patriarca di oltre 70 anni, 20 metri circa di altezza, un fusto con diametro superiore a 80 cm. Valore ornamentale superiore a 30.000 euro.  Dovrà far spazio a un parcheggio per lo shuttle.  Accade a Brindisi, mentre in tutta Italia si mettono a dimora nuova alberi, si depavimenta, si approvano Piani di Adattamento. A pochi metri, questa mattina,  venivano abbattuti un bellissimo Pino domestico e una macchia di circa 15 eucaliptus.

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