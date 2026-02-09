Legambiente – Mal’Aria di Città 2026: in Puglia il nodo è il PM2.5 verso i nuovi limiti UE 2030

Mal’Aria di Città 2026: in Puglia il nodo è il PM2.5 verso i nuovi limiti UE 2030

Tutti i capoluoghi pugliesi sopra il valore 2030 per il PM2.5: servono tagli dal 9% al 17%. Andria la più critica anche per PM10 e NO2

I dati del report Mal’Aria di Città 2026 (elaborazione Legambiente su dati ARPA) mostrano che in Puglia, guardando alle medie annuali 2025 nei capoluoghi, la sfida principale in vista dei nuovi limiti europei al 2030 riguarda soprattutto il PM2.5: tutte le città capoluogo monitorate risultano sopra il valore obiettivo e dovranno ridurre le concentrazioni tra -9% e -17%.

A livello nazionale, il 2025 evidenzia “miglioramenti” rispetto al passato: solo 13 città hanno superato il limite giornaliero del PM10 (35 giorni/anno oltre 50 µg/mc) e non si registrano superamenti dei limiti annuali attuali per PM10, PM2.5 e NO2.

Ma con i valori che entreranno in vigore dal 2030, lo scenario cambia: oggi il 53% dei capoluoghi non rispetta il limite 2030 per il PM10, il 73% per il PM2.5 e il 38% per l’NO2.

(“Riduzione necessaria” = di quanto deve diminuire la concentrazione per rientrare nei valori normativi 2030; valore negativo = taglio richiesto.)

Provincia Città (capoluogo nel report) PM10 PM2.5 NO2 Riduz. PM10 Riduz. PM2.5 Riduz. NO2 BAT Andria 24 12 24 -17% -17% -17% Bari Bari 21 11 20 -4% -9% — BAT Barletta 21 11 16 -5% -9% — Brindisi Brindisi 18 11 14 — -9% — Foggia Foggia 21 11 18 -5% -9% — Lecce Lecce 20 12 16 — -13% — Taranto Taranto 20 11 14 — -9% —

Fonte: Schede regionali Puglia – Mal’Aria di Città 2026 (elaborazione Legambiente su dati ARPA).

La “media annuale della città” è calcolata a partire dalle medie annuali delle centraline ARPA urbane; la “riduzione necessaria” indica di quanto deve diminuire la concentrazione per rispettare i valori normativi in vigore dal 2030.

Dati regionali: Schede di sintesi dati regionali (elaborazione Legambiente su dati ARPA).

Cosa emerge in Puglia