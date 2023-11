LEGITTIMO L’APPALTO CONCESSO PER I RIFIUTI DAL COMUNE DI FASANO

E’ legittimo l’affidamento dell’appalto del servizio di igiene urbana nel Comune di Fasano in favore della società Gial Plast di Taviano del valore di 15 milioni di euro.

Lo ha stabilito la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, respingendo l’appello proposto dalla società Monteco avverso l’aggiudicazione dell’appalto.

Sono state accolte le tesi difensive dell’Avv. Luigi Quinto nell’interesse dell’impresa vincitrice e dell’Avv. Ottavio Carparelli per il Comune di Fasano, che si sono opposti ai rilievi del secondo classificato che chiedeva l’esclusione della ditta Gial Plast per aver presentato una offerta non remunerativa e non aderente alle prescrizioni del bando di gara.

Si tratta di una delle prime pronunce del Consiglio di Stato sulla recente disciplina ARERA, che individua nuovi criteri per la formulazione dei piani economico-finanziari per la determinazione delle tariffe rifiuti.

Il nuovo servizio, che interessa un bacino d’utenza di oltre 40.000 abitanti, e che durante il periodo estivo supera la soglia delle 100.000 presenze, ha consentito l’introduzione di un capillare sistema di raccolta porta a porta in grado di intercettare frazioni differenziate dei rifiuti, che ha ridotto i costi di smaltimento, garantendo al contempo un miglior decoro delle aree pubbliche.