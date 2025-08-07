Lendinuso – Torna la Festa dell’Unità per creare una occasione di dibattito e per stare insieme, tra musica e gastronomia

I Circoli del Partito Democratico di Torchiarolo, Cellino San marco e San Pietro Vernotico hanno deciso di riproporre la “Festa dell’Unità”. Appuntamento domani sera, venerdì 8 agosto 2025, alle ore 21.30, nel piazzale Nautico della Marina di Lendinuso.

Il programma prevede un dibattito sul tema “Dalle differenze all’unità” durante il quale i rappresentanti dei Circoli promotori della Festa dialogheranno con il segretario provinciale del PD Francesco Rogoli, con il consigliere regionale del Pd Maurizio Bruno, con il parlamentare del PD Claudio Stefanazzi e con il generale Giuseppe Perrone. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Mimmo Consales.

Seguirà musica dal vivo con “Hit Party Show”, con musica dance dagli anni ottanta ad oggi. Nel piazzale ci saranno anche stand gastronomici, di birre e di alcune delle cantine del territorio.