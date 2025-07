Leo (Rifondazione Comunista) – Bellissima la manifestazione per la Palestina

Una grande bellissima manifestazione con i colori della Palestina sui volti dei bambini più fortunati che vivono nelle nostre città e di centinaia di adulti che invece di andare al mare in un caldissimo sabato di pieno luglio percorrono un lunghissimo corteo terminato ai piedi della scalinata delle colonne della via Appia.

Decine d’interventi si sono susseguiti contro la guerra, contro il genocidio dei Palestinesi, contro l’economia FOSSILE che da decenni si abbatte su Brindisi e sul suo territorio. La guerra porta solo lutti, distruzione e povertà per I già poveri, arricchendo invece a dismisura gli oligarchi, i trafficanti d’armi ed I neocolonialisti capeggiati dagli USA.

Il popolo della Pace non si arrenderà mai, continuerà a scendere in piazza sempre fino a quando i bombardamenti cessarono di mietere migliaia di vittime innocenti.

I miliardi spesi per il riarmo vanno utilizzati invece per la sanità pubblica, per salari, pensioni, e scuola.

Angelo Leo