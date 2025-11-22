Leo Tenneriello ha presentato il suo libro “La Piana dei Semplici” presso “Gala House”

Presso la Casa di Quartiere “Gala House”, Tuturano, Leo Tenneriello ha presentato il suo libro:”La Piana dei Semplici”. Un altro interessante appuntamento organizzato dall’Associazione “Il Curro”, gestore della Casa di Quartiere che è stata restituita alla comunità dal Comune di Brindisi dopo un intervento di ristrutturazione e presentata ufficialmente il 5 luglio 2025. “Gala House” è una struttura importante per il territorio e, sicuramente, diventerà un prezioso punto di riferimento. Grande è l’impegno del Presidente dell’Associazione, Umberto De Vitti, e della Vice Presidente, Stefania Guadalupi, che da anni, ormai, promuovono la cultura in tutte le sue forme ed espressioni, per combattere la povertà culturale in linea con l’Agenda ONU 2030. Leo Tenneriello, cantautore e scrittore tarantino, ha già pubblicato vari libri e ha al suo attivo sei album. Vari e prestigiosi i riconoscimenti ottenuti anche a livello nazionale. “La Piana dei Semplici” è un romanzo epistolare che esplora la condizione umana. È la storia di Marco, un uomo affetto da una malattia terminale, che decide di scrivere cinque lettere a destinatari insoliti, come la Vita, la Musica, la Luna, per cercare di dare un senso alla sua vita. Profonde e importanti le tematiche esplorate dall’autore, come l’amore, la perdita, la solitudine e la ricerca di identità. Marco vuole dare voce ai suoi sentimenti in un vero e proprio viaggio nella psiche umana, per invitare, così, il lettore a riflettere sulla vita e sulle scelte che facciamo. Un libro che riesce a coinvolgere completamente il lettore toccando il cuore e la mente con argomentazioni importanti. Leo Tenneriello ha eseguito, anche, dei brani da lui composti per creare un’esperienza artistica completa e coinvolgente. La serata è stata impreziosita, inoltre, dall’esposizione di tre quadri dell’artista Gabriella Rodia, “Sogno di una notte di mezza estate”, “Sogni immersi nella natura” e “Il girasole”, opere che sono riuscite a “dialogare” con le atmosfere e i temi del romanzo. Una serata densa di spunti culturali, coordinata dalla giornalista Anna Consales.