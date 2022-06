LEOCI (CON): ARRESTI PER TENTATO OMICIDIO A SAN VITO. UN SEGNALE IMPORTANTE DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

Nota Alessandro Leoci (CON)

Arresti per tentato omicidio di stampo mafioso a San Vito dei Normanni, un segnale importante di contrasto alla criminalità organizzata.

“In qualità di segretario della Commissione di indagine sulla criminalità organizzata in Puglia ritengo doveroso ringraziare il Tenente Alberto Bruno al comando dei militari del Nor e il Capitano Vito Sacchi della compagnia dei carabinieri di San Vito dei Normanni, i quali nelle scorse ore hanno tratto in arresto due persone con l’accusa di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso.

E’ un segnale importante di contrasto alla criminalità organizzata e di impegno quotidiano nella repressione della violenza e del metodo mafioso.

I miei complimenti per il lavoro svolto in collaborazione con la Direzione distrettuale Antimafia di Lecce. E’ questo l’impegno che dobbiamo perseguire in tutti i modi per dare serenità alle comunità e agli imprenditori, specialmente in concomitanza della stagione estiva”.