Leoci (Con) – DSS3 Carovigno, iniziati i lavori di ripristino dell’ala abbandonata.

“Stamani sono iniziati i lavori di pulizia straordinaria e di manutenzione dei locali in stato di abbandono presso l’Istituto del Prete di Carovigno.

Ringrazio la ASL Brindisi per aver accolto il mio appello e per la collaborazione avviata e naturalmente il Presidente Michele Emiliano.

Da 30 anni questa ala della struttura, adesso sede del Distretto socio -sanitario, era abbandonata a sè stessa. Ricordo il primo anno di scuola dell’Infanzia frequentato in questi stessi locali e poi il nulla…

La politica competente in 30 anni non si è mai interessata al recupero e all’utilizzo di tali spazi, che sono di grande utilità se messi a disposizione degli utenti per nuovi servizi sanitari.

Ci sono tante strutture territoriali in condizioni precarie che possono

essere recuperate allo stesso modo. Andiamo avanti con impegno e dedizione”.